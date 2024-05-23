Депутат Шеремет назвал показанную в конгрессе карту РФ с зоной ударов США сумасшествием

Депутат Государственной думы от Крымского региона, член Комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости отреагировал на представленную главой комитета палаты представителей по иностранным делам Майклом Макколом в конгрессе США «карту ударов» по территории России.