"До пацанов в окопах ничего не доходит": В бригаде вспыхнул бунт. Третьи сутки подряд молотят по Киеву. СВОдки с фронта

Клещи под Харьковом сжимаются. Американский офицер признал: украинцев гонят на убой без какого-либо смысла.
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