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Вышло обновление iOS 16.1 beta 4: изменений довольно много

Вышло обновление iOS 16.1 beta 4: изменений довольно много

iOS 16.1 beta 4 была выпущена вчера, приближая нас к финальной версии iOS 16.1. Она добавит в iPhone ряд новых функций, включая Live Activity, "зарядку зеленой энергией", изменения на экране блокировки, обновленный значок процента заряда батареи и многое другое.

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