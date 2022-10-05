Вышло обновление iOS 16.1 beta 4: изменений довольно много

iOS 16.1 beta 4 была выпущена вчера, приближая нас к финальной версии iOS 16.1. Она добавит в iPhone ряд новых функций, включая Live Activity, "зарядку зеленой энергией", изменения на экране блокировки, обновленный значок процента заряда батареи и многое другое.