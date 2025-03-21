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  • Eduard
    Великобритания карликовок государство и только.Россия почти метерик занимает!Кремль узнал слаб...
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    Тупой англосакс! Ядерное оружие и у нас есть!Кремль узнал слаб...
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    Мнк плеватт на Англию,столицу воров империалистов.Веками живут воровством.Вот в Англии понимают чтр такое "Украина",э...Кремль узнал слаб...

Украина не получит дополнительной военной помощи от ЕС из-за Каи Каллас

Украина не получит дополнительной военной помощи от ЕС из-за Каи Каллас

Брюссель — Верховный дипломат Европы Кая Каллас всерьез надеялась задействовать до 40 миллиардов евро военной помощи, чтобы укрепить украинский фронт и усилить позиции Киева на предстоящих переговорах с Россией.

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