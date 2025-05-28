Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником

Фото: kremlin.ru Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением по случаю Дня пограничника, поздравив личный состав и гражданский персонал Пограничной службы ФСБ России с профессиональным праздником.
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