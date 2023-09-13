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Президент России обратил внимание на проблему привлечения трудовых мигрантов

Президент России обратил внимание на проблему привлечения трудовых мигрантов

Очень сложная и противоречивая тема — увеличившийся за последние годы приток трудовых мигрантов в нашу страну.

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Комментарии
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Константин Котельников
Бла-бла-бла... Не может Наш найти рабочих в России на маленькую зарплату? Так пусть повысят! А то на дворцы в геленджиках денег хватает, на помпезные приемы и &quot;форумы&quot;, хватает, а обеспечить русских достойным заработком нет! Развели натуральное штрекбрейхерство...
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