Президент России обратил внимание на проблему привлечения трудовых мигрантов
Очень сложная и противоречивая тема — увеличившийся за последние годы приток трудовых мигрантов в нашу страну.
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Бла-бла-бла... Не может Наш найти рабочих в России на маленькую зарплату? Так пусть повысят! А то на дворцы в геленджиках денег хватает, на помпезные приемы и "форумы", хватает, а обеспечить русских достойным заработком нет! Развели натуральное штрекбрейхерство...
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