Президент России обратил внимание на проблему привлечения трудовых мигрантов

Константин Котельников

Бла-бла-бла... Не может Наш найти рабочих в России на маленькую зарплату? Так пусть повысят! А то на дворцы в геленджиках денег хватает, на помпезные приемы и "форумы", хватает, а обеспечить русских достойным заработком нет! Развели натуральное штрекбрейхерство...