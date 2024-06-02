Медведев о разрешенных ударах по России оружием НАТО ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ Западные страны, которые якобы «одобрили применение» своего оружия повышенной дальности по территории России (вне зависимости от того, идёт ли речь о старых или новых частях нашей страны), должны ясно понимать следующее: 1.
Украинская «проба пера» у Крымского моста
Комментарии
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Олег Самойлов
ксюха! ты чО? УжО обоссалась?
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12 час.
Владимир Алтайцев
А ты так желаешь Третьей Мировой Войны с гибелью почти всего живого на планете? Потому и лучше громкие ркечи, чем горячий ядерный пепел на головы.
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7 час.
Андрей Тихонов
Нам нужны хуситы в генштаб и правительство
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2 час.
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