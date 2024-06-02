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Украинская «проба пера» у Крымского моста

Украинская «проба пера» у Крымского моста

Медведев о разрешенных ударах по России оружием НАТО ДМИТРИЙ  МЕДВЕДЕВ Западные страны, которые якобы «одобрили применение» своего оружия повышенной дальности по территории России (вне зависимости от того, идёт ли речь о старых или новых частях нашей страны), должны ясно понимать следующее:   1.

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Комментарии
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Олег Самойлов
ксюха! ты чО? УжО обоссалась?
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12 час.
Владимир Алтайцев
А  ты  так  желаешь Третьей  Мировой Войны  с гибелью почти всего  живого  на планете? Потому  и  лучше  громкие  ркечи, чем  горячий ядерный  пепел на  головы.
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Андрей Тихонов
Нам нужны хуситы в генштаб и правительство
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