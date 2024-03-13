Преподаватель колледжа из Волгограда уволился из-за фото кактуса

По словам мужчины, несколько дней после снимка с ним никто не разговаривал Преподаватель Волгоградского колледжа управления и новых технологий Алексей Жданов рассказал о том, что ему пришлось уволиться после фотографии кактуса, отправленной в рабочий чат.