Украина на грани транспортного коллапса: локомотивы кончились из-за российских ударов

Об этом сообщил СМИ министр агрополитики Украины Тарас Высоцкий. Он рассказал, что дефицит локомотивов стал слабым местом портовой логистики.
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