Итоги ДЭГ в Москве озвучат после закрытия участков в Калининградской области — МГИК

О том, когда будут опубликованы результаты, сообщила Ольга Кириллова Результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента России в Москве будут объявлены после закрытия участков в Калининградской области.
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