Почему ослы такие упрямые и другие интересные факты об этих животных

ВА

Владимир Акулов

Почему люди считают ослов глупыми , а собак умными ? Собака считается умной , потому что ПОНИМАЕТ приказания человека... *Подстраивается * к человеку...И бежит туда , куда прикажет человек , приносит хозяину аппорт , грязную *насусленную* палку , брошенную в траву... Осел никогда не побежит за аппортом для хозяина ! Вот поэтому ослов считают глупыми...Осел не хочет подчиняться , хочет быть самостоятельным... Ослу приказывают повернуть направо... Но он поворачивает налево ...Конечно , осел глупый с точки зрения человека... Но , может быть , осел очень умный , если хочет быть самостоятельным ? Осел , возможно , очень умный ,по своим ослиным понятиям ?.. Получается , умным для нас является тот , кто *подстраивается* под наши желания ? Кто понимает наши ожидания -*экспектации*... Стать умным очень просто ... Только подчиняйся общепринятым ПРАВИЛАМ , начальнику на работе,ПРАВИЛАМ движения на дороге , подчиняйся жене в семье , отдавай жене всю зарплату ... И тогда ты будешь умным ?