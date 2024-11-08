Мосты сегодня ночью разводить не будут. Мостотрест отменил процесс. Причина - ветер. Ранее Смольный объявил «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра.
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Мосты сегодня ночью разводить не будут. Мостотрест отменил процесс. Причина - ветер. Ранее Смольный объявил «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра.