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Царьград

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Сирены тревоги не услышали жители девяти районов Новосибирска

Сирены тревоги не услышали жители девяти районов Новосибирска

Плановое тестирование систем оповещения в Новосибирске показало, что в ряде жилых массивов — от Родников и Снегирей до Затулинского и ОбьГЭСа — сигнал тревоги был практически не слышен из-за плотной высотной застройки и современных шумоизолирующих окон.

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