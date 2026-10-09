Сирены тревоги не услышали жители девяти районов Новосибирска

Плановое тестирование систем оповещения в Новосибирске показало, что в ряде жилых массивов — от Родников и Снегирей до Затулинского и ОбьГЭСа — сигнал тревоги был практически не слышен из-за плотной высотной застройки и современных шумоизолирующих окон.
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