На экспозиции Петербурга на выставке «Россия» отметили День России

Гостем стенда стала двукратная чемпионка Европы по самбо Алена Прокопенко Во время второй недели «энергичного» сезона на стенде Петербурга на выставке-форуме «Россия» состоялось значимое событие для всей страны.
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