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Петербургский дневник

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На экспозиции Петербурга на выставке «Россия» отметили День России

На экспозиции Петербурга на выставке «Россия» отметили День России

Гостем стенда стала двукратная чемпионка Европы по самбо Алена Прокопенко Во время второй недели «энергичного» сезона на стенде Петербурга на выставке-форуме «Россия» состоялось значимое событие для всей страны.

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