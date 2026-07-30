Политика как он...
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Политика как она есть

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«Не будите лихо»: в Госдуме оценили ядерные амбиции Токио и Берлина

«Не будите лихо»: в Госдуме оценили ядерные амбиции Токио и Берлина

Член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет призвал Токио и Берлин отказаться от идей, касающихся получении ядерного оружия.

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Комментарии
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Атом Мартин
а может самим перестать про это кричать , никто не испугался по факту
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1 м.
ШН
Шеин Никита
Караганов прав! Следует долбануть, чтобы кандидаты на приобретение ЯО воочию увидели, во что превратятся их желания! Прежде всего -  мелко британия! Или, например, Польша, если организует у себя хранение в боевой готовности. Лучше, конечно, шарахнуть по 4-му рейху или даже по Брюсселю.
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1 м.