«Не будите лихо»: в Госдуме оценили ядерные амбиции Токио и Берлина

а может самим перестать про это кричать , никто не испугался по факту

ШН

Шеин Никита

Караганов прав! Следует долбануть, чтобы кандидаты на приобретение ЯО воочию увидели, во что превратятся их желания! Прежде всего - мелко британия! Или, например, Польша, если организует у себя хранение в боевой готовности. Лучше, конечно, шарахнуть по 4-му рейху или даже по Брюсселю.