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На улице Леваневского в Няндоме активно идет капремонт системы городской канализации

На улице Леваневского в Няндоме активно идет капремонт системы городской канализации

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». После завершения подготовительного этапа, включавшего замеры и промывку труб, подрядчик приступил к демонтажу старых колодцев и прокладке новых сетей.

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