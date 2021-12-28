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Почему добровольцы не едут на Донбасс: "Наемники за деньги — бредятина"

Почему добровольцы не едут на Донбасс: "Наемники за деньги — бредятина"

Как случилось, что их больше не интересует спасение русского мира Готовы ли россияне образца 2014-2015 годов ехать в ДНР и ЛНР? Кому они там нужны? Что их ждет? Пару дней назад в одном из СМИ, признанном в России иноагентом, вышла статья о том, что в связи с ухудшением международной обстановки, а также постоянно циркулирующими слухами о том, что вот-вот начнётся новая эскалация войны на Донбассе, бывшие добровольцы вновь получают интересные предложения «об оплачиваемой командировке» на Украину.

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