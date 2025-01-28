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Богатейшие люди мира потеряли 108 млрд долларов из-за китайского чат-бота DeepSeek

Богатейшие люди мира потеряли 108 млрд долларов из-за китайского чат-бота DeepSeek

Состояние 500 самых богатых людей мира в понедельник, 27 января, снизилось на 108 млрд долларов из-за падения акций технологических компаний, вызванного успехом бесплатного чат-бота DeepSeek-R1 от китайской компании DeepSeek, сообщает Bloomberg.

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