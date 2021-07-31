В России с 1 августа стартует эксперимент по маркировке антисептиков

© РИА Новости / Евгений ЗемцовПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Эксперимент по маркировке дезинфицирующих средств и кожных антисептиков стартует в России 1 августа, он продлится до 31 августа 2022 года, следует из постановления правительства РФ.