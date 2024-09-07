В США высказались о стратегической цели Украины

Политика как она есть

Глава Объединенного комитета начальников штабов (КНШ) США Чарльз Браун на контактной группы «Рамштайн» по вопросу военной помощи Киеву в Германии высказался о стратегической цели Украины и отметил, что ею все еще является отвоевание всей территории республики.