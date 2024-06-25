Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила о потере Европой любви к жизни

Global Look Press/MFA Russia/Globallookpress.com Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, переехавшая в Россию, заявила в разговоре с "Известиями", что наша страна ассоциируется у нее с любовью к жизни и свободой, а Европа с беспорядком и мраком.