Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила о потере Европой любви к жизни

Global Look Press/MFA Russia/Globallookpress.com Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, переехавшая в Россию, заявила в разговоре с "Известиями", что наша страна ассоциируется у нее с любовью к жизни и свободой, а Европа с беспорядком и мраком.
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