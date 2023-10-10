Как свисток увенчал носик кухонного чайника и принес изобретателю немалый доход

Кипящий чайник со свистком — картинка со звуком / Фото: bogatyr.club Трудно в это поверить, но перед чаепитием в 19 веке приходилось постоянно подходить к чайнику, чтобы убедиться, можно ли разливать любимый напиток.
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