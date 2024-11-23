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В Конгрессе США захотели обязать Трампа запрашивать помощь Украине

В Конгрессе США захотели обязать Трампа запрашивать помощь Украине

Американский Конгресс перед вступлением в должность Дональда Трампа активно работает над поправками к закону о помощи Украине, чтобы новый глава государства не смог ее отменить, написало издание The Hill.

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