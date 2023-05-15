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Врио главы ДНР Пушилин: позиции сил РФ улучшились на Марьинском и Авдеевском направлениях

Врио главы ДНР Пушилин: позиции сил РФ улучшились на Марьинском и Авдеевском направлениях

Попытки ВСУ противостоять российским силам не увенчались успехом. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил в эфире телеканала «Россия 24» об улучшении позиций подразделений России на Авдеевском и Марьинском направлениях.

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