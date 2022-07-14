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«Аталанта» о Миранчуке: «Обращений из «Ромы» к нам не поступало»

Спортивный директор «Аталанты» высказался о хавбеке Алексее Миранчуке. Сообщалось, что россиянин интересен «Роме».

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