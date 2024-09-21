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«К черту Израиль и все страны, поддерживающие такое. Свободу Палестине ». Зиеш об израильских солдатах в секторе Газа

«К черту Израиль и все страны, поддерживающие такое. Свободу Палестине ». Зиеш об израильских солдатах в секторе Газа

«Давайте проясним одну вещь: к черту Израиль и все страны, которые поддерживают такое поведение. Свободу Палестине », – написал полузащитник «Галатасарая» и сборной Марокко.

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