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Глава Ла Лиги Тебас считает, что Пике может стать президентом «Барсы»

Президент Ла Лиги считает, что Жерар Пике может стать президентом «Барселоны». – Сможет ли Жерар занять пост президента «Барсы»? – Да, почему бы и нет? Он несколько лет вел дела за пределами поля.

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