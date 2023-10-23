Bitmain выпустит майнинговые установки для блокчейна Aleo

Крупнейший производитель оборудования для BTC-майнинга Bitmain планирует запустить майнинговые устройства для PoW-блокчейна Aleo, целью которого является достижение конфиденциальности с использованием доказательств с нулевым разглашением.
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