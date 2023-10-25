Раскол между Западом и Востоком: шокирующие заявления и требования

Раскол между Западом и Востоком продолжает углубляться. В ходе своего выступления по ситуации на Ближнем Востоке, президент Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, заявил, что ХАМАС борется за освобождение палестинского народа.
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