Александр Скубченко: Зеленский становится объектом избирательной борьбы в США

Трамп-младший возмутился критикой Зеленского в адрес отца: «То есть иностранный лидер, получивший миллиарды долларов от американских налогоплательщиков, приехал в нашу страну и имеет наглость критиковать кандидата Республиканской партии на пост президента? И он делает это сразу после того, как проукраинский фанатик пытался убить моего отца? Позор!» Что, Зеленский, получилось получить поддержку сразу двух кандидатов в президенты США? Тебя «сольют» оба.