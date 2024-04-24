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Росфинмониторинг: при теракте в «Крокусе» использовалась пособническая сеть

Росфинмониторинг: при теракте в «Крокусе» использовалась пособническая сеть

Как заявил в ходе форума «Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма» директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, Россия в ситуации с происшествием в «Крокус Сити Холле» столкнулась с тщательно спланированным терактом против мирного населения.

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