Минэкономразвития: курс доллара превысит 100 рублей в июле 2026 года

НУ

Наташа Устинова

А сколько будет инфляция в 2026 году,если доллар будет стоить выше 100рублей? Или как в 2024 и 2025 годах 7.3%? Вешает нам лапшу на уши и думаете, что мы все дураки. Ан нет. Учились то мы при советах, а не при либерастах и едроссах