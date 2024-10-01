Курс доллара может превысить 100 рублей в июле 2026 года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на прогноз социально-экономического развития России, подготовленный Минэкономразвития.
Минэкономразвития: курс доллара превысит 100 рублей в июле 2026 года
Комментарии
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НУ
Наташа Устинова
А сколько будет инфляция в 2026 году,если доллар будет стоить выше 100рублей? Или как в 2024 и 2025 годах 7.3%? Вешает нам лапшу на уши и думаете, что мы все дураки. Ан нет. Учились то мы при советах, а не при либерастах и едроссах
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10 час.
tsan tsan
Кто-то забыл, что делать такие прогнозы - дело неблагодарное. Делать такие прогнозы - работать на экономического противника страны, создавать в народе негативные ожидания.
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10 час.
tsan tsan
Плохо вы учились, коль не выучили, что в таком контексте слово Советы надо писать с заглавной буквы.
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10 час.
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