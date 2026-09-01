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ЦБ вернёт инфляцию к цели в 2027 году

ЦБ вернёт инфляцию к цели в 2027 году

Отклонение инфляции от цели в 2023 году вызвано внешними шоками, включая ситуацию на топливном рынке, уточнил советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов.

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