Лучшие годы Америки прищлись на период, когда Украина была в составе России- СССР... или дурачок, который хочет...

=== Для начала есть огромное "но". Нахера нам в принципе набитый говном чемодан без ручки, который и так в НАТО брать никто не собирается?! Это бред из серии "давай я тебе оставлю твой кошелёк, а ты за этом не из него все деньги отдашь".
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