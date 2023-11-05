Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

Лучшие годы Америки прищлись на период, когда Украина была в составе России- СССР... или дурачок, который хочет...

Лучшие годы Америки прищлись на период, когда Украина была в составе России- СССР... или дурачок, который хочет...

=== Для начала есть огромное "но". Нахера нам в принципе набитый говном чемодан без ручки, который и так в НАТО брать никто не собирается?! Это бред из серии "давай я тебе оставлю твой кошелёк, а ты за этом не из него все деньги отдашь".

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Комментарии
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Юрий Золотарев
п.10. Президентом Соединённых Штатов Пиндосии объявить (большинством голосов сената!) Вл. Вл-ча Путина.
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2 д.
Горыныч
А мы придём за своим...
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2 д.
Нина Попова
Гири опять появились. Эти многодетные азиаты к нам переселились.
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1 д.

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