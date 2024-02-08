Такер Карлсон: Интервью с Путиным выйдет 9 февраля в 2.00 мск

Журналист из Соединенных Штатов Америки Такер Карлсон сообщил в своих социальных сетях, что его интервью с главой Российской Федерацией Владимиром Путиным выйдет девятого февраля в 2:00 по московскому времени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии