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Газета.ру

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Игрок "Спартака" Зобнин: шансы обыграть "Динамо" 50 на 50

Игрок "Спартака" Зобнин: шансы обыграть "Динамо" 50 на 50

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин заявил, что у его команды и столичного «Динамо» равные шансы на победу в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

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