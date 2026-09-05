Игрок "Спартака" Зобнин: шансы обыграть "Динамо" 50 на 50

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин заявил, что у его команды и столичного «Динамо» равные шансы на победу в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пункты обогрева р...
- НН МИД Белоруссии вы...
- NYT: внутри ЕС ра...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым