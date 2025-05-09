В шествии «Бессмертный полк» сотни новоаннинцев отдали дань памяти героям Великой Отечественной войны.
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В шествии «Бессмертный полк» сотни новоаннинцев отдали дань памяти героям Великой Отечественной войны.