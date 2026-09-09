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Царьград

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Asharq al-Awsat: мигрантов из затонувшей лодки передали Сирии

Asharq al-Awsat: мигрантов из затонувшей лодки передали Сирии

ВМС Ливана спасли 21 сирийца с затонувшего судна у Триполи. 6 октября спасены 124 мигранта в Средиземном море.

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