СВО. Олигархи. Сделка. Бортко указал на необъяснимое: "Тут какая-то тайна"

АНГЕЛ АНГЕЛ

Лично мое мнение, что СВО это прикрытие, основное это бизнес интересы Российских мафиозных политико чиновничьих, банковско финансовых, бизнес олигархических семей. Почему? Война это не ответ на какие ьо действия и не оборона, это наступление, разнос инфраструктуры, логистики и т.д. Почему Киев еще не в нечистотах тонет, с водой, теплом и т.д. Халь население, там братья и прочая чушь, покажите мне этих братьев, которые стреляют в наших парней героев, бомбят наши территории, убивают, насилуют и т.д. мирное население. Почему не снесены мосты все вокруг Киева, не стоит метро, не снесены плотины и т.д.? Не сносим мы они это делают отступая, так в чем смысл тогда это не сделать нам? Там на 90% потерянное население со своим фанатизмом по уничтожению России и ее народа, это показала атака на Курский регион. Много разговоров о демографии, но почему в России не созданы баки спермы мужчин, который пополнять по достижению возраста не брать у всех юношей. Все в жизни бывает, но даже если погиб молодой парень, родители могли бы решить вопрос, чтобы у них были внуки, ла и качество материала будет лучше и больше. А тем более тех кто идет служить в ВС России, полицию, МЧС, кто работает на объектах повышенной опасности. Это должно стать на законодательном уровне, как и сдача крови, биоматериалов и т.д. Может кто то посчитает кощунством, но получать письменное согласие у людей при смерти, гибели изымать органы для трансплантологии. Давайте думать и решать эти вопросы не тогда когда поздно, а заранее. Горе родителей потерявшего ребенка ни когда и ни чем не сможем оплатить, но взять государству на себя расходы, оформление документов и т.д. возможность иметь внуков у них должна быть....