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ТАСС

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В Ленобласти задержали подозреваемых в краже на 150 млн рублей у актрисы

В Ленобласти задержали подозреваемых в краже на 150 млн рублей у актрисы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции по горячим следам задержали в Ленинградской области подозреваемых в краже денег и ценностей на сумму 150 млн рублей в Санкт-Петербурге у актрисы театра.

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