Не позволяй плохому настроению украсть твой день, минуту или час! Жизнь коротка, жить нужно с наслаждением.
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Не позволяй плохому настроению украсть твой день, минуту или час! Жизнь коротка, жить нужно с наслаждением.