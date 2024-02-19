Всероссийская зимняя спартакиада завершилась на Южном Урале

Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта, проходившая с 9 по 18 февраля, подошла к концу. Соревнования проводили в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, а также в Краснодарском и Красноярском краях, написал ОТР.
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