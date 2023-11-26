В Евпатории из-за ветра по двум маршрутам перестали ходить трамваи

"В связи с усилением ветра трамваи, курсирующие по маршрутам №1 и 3, прекращают движение и отправляются в депо", сообщается на официальной странице администрации Евпатории Напомним, сегодня на полуострове действует штормовое предупреждение.
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