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В Евпатории из-за ветра по двум маршрутам перестали ходить трамваи

В Евпатории из-за ветра по двум маршрутам перестали ходить трамваи

"В связи с усилением ветра трамваи, курсирующие по маршрутам №1 и 3, прекращают движение и отправляются в депо", сообщается на официальной странице администрации Евпатории Напомним, сегодня на полуострове действует штормовое предупреждение.

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