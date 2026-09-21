МегаФон открыл скорости 5G для всех абонентов

МегаФон запустил новые опции под названием Мега5G, которые позволяют получать доступ к интернету на скорости 5G даже при отсутствии поддержки этого стандарта у устройства или в местах, где сеть пятого поколения пока не доступна, сообщили «Газете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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