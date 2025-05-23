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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ди Лоренцо о чемпионстве «Наполи»: «Заслуга принадлежит тренеру. Только Конте мог сделать это»

«Заслуга в завоевании скудетто принадлежит тренеру. Только тренер Конте, который феноменален с точки зрения возвращения команд на вершину, мог сделать это.

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