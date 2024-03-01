Раненого бойца СВО с Алтая, возвращавшегося домой, высадили с самолета

Бортпроводница решила, что мужчина курил в туалете, однако сигарет при нем не было, не было дыма и не сработал датчик Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав участника СВО, которого сняли с авиарейса в Москве, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
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