Трамп поручил рассекретить данные расследования ФБР о его связях с РФ

Американский президент Дональд Трамп подписал указ, который обязывает Министерство юстиции США рассекретить документы, связанные с расследованием ФБР в 2016-2017 годах о приписываемых Трампу связях с Россией.
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