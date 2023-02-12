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Махачев – о победе над Волкановски: «Он такой маленький, но такой жесткий. Мне нужно прибавлять»

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев поделился мыслями о победе над Алексом Волкановски в главном событии UFC 284.

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