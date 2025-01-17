В Крещение в Татарстане будет оборудовано 100 мест для купания

В праздник Крещения Господня в Татарстане для верующих оборудуют 100 мест для купания. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной теме обеспечения безопасности в местах массового купания в праздник Крещения Господня, рассказал главный государственный инспектор РТ по маломерным судам ГУ МЧС России по РТ Юрий Венедиктов.
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