В Крещение в Татарстане будет оборудовано 100 мест для купания

В праздник Крещения Господня в Татарстане для верующих оборудуют 100 мест для купания. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной теме обеспечения безопасности в местах массового купания в праздник Крещения Господня, рассказал главный государственный инспектор РТ по маломерным судам ГУ МЧС России по РТ Юрий Венедиктов.