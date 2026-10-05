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Происшествия

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В Приморском крае сотрудники полиции и члены Общественного совета провели акцию «Будь в форме»

В рамках профориентационного проекта МВД России «Будь в форме» в Приморском крае сотрудники полиции регулярно проводят мероприятий со студентами профильных вузов и средних специальных общеобразовательных заведений.

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